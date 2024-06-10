С 24 июня заработает новый порядок распределения лимитов потребления электроэнергии, - Минэнерго

С 24 июня из доступной электроэнергии сначала будут вычитать объем электроэнергии, которая необходима критической инфраструктуре. После этого лимиты потребления будут устанавливаться равномерно между областями.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом в эфире "Киев24" сообщил советник премьер-министра Украины по вопросам энергетики Юрий Бойко.

На днях, как сообщил Бойко, был выведен из ремонта атомный блок, что позволило добавить энергосистеме 1000 МВт и избежать ограничений света на этих выходных. Впрочем, вчера, 9 июня, все же пришлось в течение часа привлекать аварийную помощь у соседей. А уже с 24 июня в Украине по-новому будут устанавливаться лимиты света в области.

"Мы из доступной электроэнергии в Украине будем вычитать объем электроэнергии, которая необходима критической инфраструктуре и уже с таким вынесенным за скобки объемом будет доводиться лимит для каждой области. Условно говоря, теперь будет не 80% на каждую область, а с учетом критики, которая уменьшит доступность, будет, например, 70%. Но эти 70% будут доведены до каждого региона. Соответствующая продолжительность отключений по Украине плюс-минус должна выровняться", - пояснил советник премьер-министра Украины по вопросам энергетики.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в результате российских обстрелов Украина потеряла 50% мощности генерации электроэнергии, которая была доступна еще зимой, ситуация в энергосистеме очень сложная.

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