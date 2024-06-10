Германия не будет побуждать украинцев к возвращению домой, - министр Шульце

Правительство Германии не будет подталкивать украинцев, которые имеют временную защиту в стране, к возвращению на Родину.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Spiegel, об этом заявила министр развития в федеральном правительстве Германии Свенья Шульце.

По ее словам, Германия не планирует побуждать украинцев к возвращению домой.

"Это остается индивидуальным решением украинцев, которые нашли у нас приют, хотят ли они возвращаться на Родину. ... Германия не осуществляет никакого давления и не выплачивает поощрений для возвращения", - пояснила Шульце.

Сейчас в Украине ощущается дефицит кадров. Это, по мнению министра, могло бы поспособствовать решению проблемы. В то же время еще одной проблемой является признание в Украине полученной за рубежом новой квалификации.

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