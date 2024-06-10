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Германия не будет побуждать украинцев к возвращению домой, - министр Шульце

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Німеччина не заохочуватиме українців повертатися додому

Правительство Германии не будет подталкивать украинцев, которые имеют временную защиту в стране, к возвращению на Родину.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Spiegel, об этом заявила министр развития в федеральном правительстве Германии Свенья Шульце.

По ее словам, Германия не планирует побуждать украинцев к возвращению домой.

"Это остается индивидуальным решением украинцев, которые нашли у нас приют, хотят ли они возвращаться на Родину. ... Германия не осуществляет никакого давления и не выплачивает поощрений для возвращения", - пояснила Шульце.

Сейчас в Украине ощущается дефицит кадров. Это, по мнению министра, могло бы поспособствовать решению проблемы. В то же время еще одной проблемой является признание в Украине полученной за рубежом новой квалификации.

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Топ комментарии

  • Михайло Иляш
    Молоді жінки дадуть їм культурне і не ісламське потомство. Молоді чоловіки - податки. Це ж не ісламісти - такі Німеччині треба. Взагалі україні треба всім крім фсбшникам у владі
  • Марина Нєчаєва 330e7c02
    Тому що ті пенсіонери свого часу податки сплачували. Так що то не Ви пенсії платите.
  • Rostyslav Komarnytsky
    Все правильно. Капіталізм - це в першу чергу конкуренція. В тому числі і за працівника, і за військового. Саме тому там існує ринок праці, існує рекрутинг, в тому числі і військовий. У совку презирливо професійних військових нащивали найманцями. Але оті найманці, чи "дикі гуси" змінювали владу у країнах середнього розміру, вирішували ситуацію на користь свого наймача у зонах конфліктів у всіх частинах світу. Нашим зеленим комуністам пора зрозуміти, що насильно не повернеш тих, що виїхали, як і не втримаєш тих, хто хоче це зробити. Те ж стосується і мобілізації.
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