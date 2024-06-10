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Евлаш о поражении российского многоцелевого истребителя Су-57: Он системно не применялся

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Вперше уражено Су-57

За время полномасштабного вторжения войска РФ применяли самолеты Су-57 буквально считанные разы. Чаще всего их использовали на достаточно удаленной дистанции от линии соприкосновения.

Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"И видели его, когда он применял управляемые авиационные ракеты. Однако о системности, постоянном применении, достаточно близком подходе к государственной границе или линии соприкосновения не приходилось говорить", - отметил Евлаш.

Как объясняет представитель Воздушных сил, россияне, понимая что этот самолет стоит миллиарды долларов, не хотели подвергать его опасности.

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Ранее Цензор.НЕТ информировал, что 8 июня на территории аэродрома "Ахтубинск" в Астраханской области РФ, расположенном в 589 километрах от линии боевого соприкосновения, поражен многоцелевой истребитель государства-агрессора Су-57.

Топ комментарии

  • Антип61
    Крейсер Мацква теж системно не застосовувався. Але репутаційні втрати рашки від таких втрат в сотні разів більше, ніж прямі військові. Коли Китай, Іран, П.Корея зрозуміють, що рашка - то надто токсичний союзник, раші швидко прийде капець. Індія це вже, здається, починає розуміти.
  • Maksim Perepelitca
    Ну то кацапам нема про що й плакати . Всього лиш - втратили якусь безкорисну вундервафлю .
  • Qq Qqq f1a4586b
    Чому? Станок може і коштує, і якщо зробити на ньому тільки 10 олівців то собівартість так і буде. Але при масовому виробництві все стає на всої місця
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