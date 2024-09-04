Соединенные Штаты ввели санкции против Симоньян и российских хакеров за вмешательство в президентские выборы

Соединенные Штаты Америки ввели санкции против руководства российского пропагандистского канала RT и хакерской группировки RaHDit из-за вмешательства в президентские выборы 2024 года.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство финансов США.

В сообщении Минфина США указано, что в начале года руководство RT начало вербовать американских чиновников для своей кампании влияния на президентские выборы в стране - в дополнение к распространению фейков и дезинформации.

"RT использовал подставную кампанию, чтобы скрыть собственное участие или участие российского правительства в создании контента, призванного влиять на американскую аудиторию", - информируют в министерстве.

Так под санкции попали главный редактор RT Маргарита Симоньян, ее заместители Елизавета Бродская и Антон Анисимов, заместитель директора англоязычного вещания Андрей Кияшко, руководитель проектов цифровых медиа Константин Калашников и его подчиненная Елена Афанасьева.

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Отмечается, что Анисимов действует по поручению российской Федеральной службы безопасности, а Афанасьева была подставным лицом, которое пыталось выйти на американских чиновников и завербовать их.

Кроме того, санкции касаются членов прокремлевской хакерской группа RaHDit, которая состоит из действующих и бывших сотрудников российской разведки: Алексея Гаращенко, Анастасии Ермошкиной и Александра Неженцева. И распространяются на российскую автономную некоммерческую организацию (АНО) "Диалог", связанную с российской операцией влияния "Двойник" (Doppleganger), ее дочерней организации АНО "Диалог Регионы", а также руководителей обеих этих компаний Владимира Табака.

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