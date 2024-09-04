В Торецке остаются 1,7 тыс. гражданских, в город пытаются зайти вражеские ДРГ, - ОВА

В Торецк, что в Донецкой области, пытаются заходить вражеские диверсионно-разведывательные группы, однако ВСУ их уничтожают и выбивают за пределы города. В Торецке осталось 1,7 тысяч гражданских, однако завозить к ним гуманитарную помощь крайне сложно.

Об этом в эфире телемарафона рассказал глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

"Диверсионно-разведывательные группы врага заходят в город Торецк, но наши Силы обороны их уничтожают и выбивают за пределы города", - рассказал чиновник.

По его словам, сейчас в городе осталось 1,7 тысяч гражданских жителей. Завозить к ним гуманитарную помощь уже очень сложно, поскольку захватчики простреливают все подъездные пути.

"Очень сложно, очень трудно завозить гуманитарную помощь, потому что враг простреливает все подъездные пути не только ствольной артиллерией, но и дронами", - сказал Филашкин.

Ранее сообщалось, что в Покровске Донецкой области до сих пор находятся 26 тысяч человек, среди них 1076 детей.

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