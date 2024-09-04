Россияне совершили 52 обстрела Сумщины в течение дня: 7 человек ранены
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4 сентября оккупанты совершили 52 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 149 взрывов.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Сумской ОВА.
Обстрелам подверглись, в частности:
- Николаевская громада: враг осуществил пуск авиабомб КАБ (1 взрыв).
- Юнаковская громада: россияне осуществили пуск КАБ (2 взрыва).
- Белопольская громада: пуск авиабомб КАБ (1 взрыв), минометный обстрел (16 взрывов).
- Березовская громада: пуск авиабомб КАБ (4 взрыва).
- Краснопольская громада: враг вел обстрел из АГС (9 взрывов), миномета (4 взрыва), артиллерии (8 взрывов), осуществил сброс боеприпасов (6 взрывов).
- Эсманьская громада: осуществлен минометный обстрел (8 взрывов), атака FPV-дроном (4 взрыва).
- Хотинская громада: удар FPV-дроном (3 взрыва).
- Великописаревская громада: удар FPV-дроном (2 взрыва), артиллерийский обстрел (15 взрывов), обстрел из СПГ (4 взрыва), минометный обстрел (19 взрывов).
- Шалыгинская громада: пуск авиабомб КАБ (1 взрыв), минометный обстрел (3 взрыва).
- Середино-Будская громада: удар дроном-камикадзе (1 взрыв).
- Новослободская громада: россияне вели минометный обстрел (15 взрывов) и ударили FPV-дроном (1 взрыв), осуществили пуск КАБ (2 взрыва).
- Глуховская громада: удар FPV-дронами (2 взрыва).
- Ямпольская громада: россияне осуществили пуск авиабомб КАБ (4 взрыва), ранения в результате обстрела получили 6 гражданских людей.
- Дружбовская громада: минометный обстрел (4 взрыва).
- Свесская громада: враг обстрелял громаду из РСЗО (8 взрывов), ранения получила местная жительница.