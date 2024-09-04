В течение суток враг 49 раз атаковал на Покровском направлении и 46 - на Кураховском, - Генштаб
В настоящее время произошло 164 боевых столкновений. Самой горячей сегодня оставалась ситуация на Покровском и Кураховском направлениях, также враг активен на Купянском, Лиманском и Торецком направлениях.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.
Российские обстрелы Украины
За сегодня противник нанес по территории Украины один ракетный удар с применением 13 ракет, 57 авиационных ударов (задействовал, в частности 71 КАБ), использовал для поражения 334 дроны-камикадзе. Осуществил более 2500 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.
Ситуация на Харьковщине
На Харьковском направлении враг один раз атаковал неподалеку Волчанска. Боевое столкновение продолжается.
По предварительным подсчетам в настоящее время потери агрессора за сегодня составляют 57 военных убитыми и ранеными, также наши воины уничтожили две единицы автомобильной техники и 32 БпЛА, кроме того повреждены четыре артиллерийских системы и два автомобиля.
На Купянском направлении враг в течение дня 15 раз пытался продвинуться вперед неподалеку Синьковки, Глушковки, Лозовой, Берестово и Мясожаровки. Четырнадцать атак противника отражено Силами обороны. Бой продолжается в районе Лозовой.
Боевые действия на Востоке
На Лиманском направлении враг атаковал 11 раз в районах Дружелюбовки, Грековки, Макеевки, Новосадового, Невского и Торского. До сих пор продолжается пять боестолкновений, остальные - наши воины остановили.
На Сиверском направлении враг два раза в течение дня безуспешно пытался прорвать нашу оборону в районах Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки.
На Краматорском направлении активность врага вылилась в четыре боевых столкновения. Две атаки вблизи Часова Яра и Калиновки захлебнулись. Два боестолкновения продолжаются. Захватчики несут потери.
На Торецком направлении наши войска отражали 12 атак противника вблизи Нелиповки, Торецка и Нью-Йорка. Восемь атак отбиты, продолжаются бои в четырех локациях. Ситуация контролируется.
Враг 49 раз пытался вклиниться в нашу оборону на Покровском направлении. С начала суток оккупанты в районах населенных пунктов Воздвиженки, Зеленого Поля, Новогродовки, Гродовки, Селидово, Николаевки и Миролюбовки 47 раз получили жесткий отпор от наших защитников. Две атаки продолжаются.
Противник несет значительные потери - по предварительной информации сегодня наши воины обезвредили на этом направлении более 200 оккупантов, 98 из них - безвозвратно. Уничтожено четыре, повреждено столько же автомобилей оккупантов и одна артиллерийская система.
На Кураховском направлении враг 46 раз атаковал наши позиции. Наибольшую активность проявлял в районе Георгиевки, Константиновки и Красногоровки, где украинские воины отражали 42 атаки, четыре боестолкновения продолжаются.
Обстановка на Юге
На Времевском направлении наши войска отражали три атаки противника, вблизи Константиновки и Водяного - две атаки остановлены, еще одна продолжается.
Два раза оккупанты безуспешно штурмовали наши позиции на Ореховском направлении вблизи Работино и в направлении Новоандреевки.
На Приднепровском направлении противник не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Пять неудачных попыток штурмовать позиции украинских воинов было осуществлено агрессором в течение дня.
Сегодня за эффективную и профессиональную боевую работу следует отметить воинов 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады ДШВ ВСУ, которые эффективно уничтожают врага, наносят ему непоправимые потери в живой силе и технике.