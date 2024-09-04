Госдеп США ввел дополнительные ограничения против россиян, вмешивавшихся в президентские выборы

Государственный департамент США дополнил объявленные Минфином санкции против россиян которые причастны к вмешательству в выборы в США.

Об этом заявил в среду в Вашингтоне представитель Госдепа Мэтью Миллер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Госдепартамент сегодня предпринимает три конкретных шага для защиты целостности наших демократических институтов", - отметил Миллер.

Первый шаг

По словам представителя, Госдеп объявляет о введении новой политики в отношении визовых ограничений для определенных лиц. Это касается тех, кто "действует от имени поддерживаемых Кремлем "медиа-организаций", использует эти организации для прикрытия тайной деятельности и является ответственным или соучастником злонамеренных усилий, соответствующих законодательству США". При этом, Миллер отметил, что правительство США не будет раскрывать заранее список россиян, попавших под ограничения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Соединенные Штаты ввели санкции против Симоньян и российских хакеров за вмешательство в президентские выборы

Второй шаг

Госдепартамент официально определил медиагруппу "Россия Сегодня" и ее дочерние компании РИА-Новости, ТВ-Новости, Ruptly и Sputnik иностранными миссиями, которые де-факто контролируются правительством РФ. В соответствии с американским законодательством, эти организации и лица, которые там работают, должны сообщать Госдепартаменту обо всем своем персонале в Соединенных Штатах, а также раскрывать данные обо всей недвижимости, которой они владеют.

Читайте также: Необходимо создать нефтяной Рамштайн, - соучредитель Украинского института будущего Амелин

Третий шаг

Госдепартамент объявил о вознаграждении за информацию о потенциальных попытках иностранных государств вмешиваться в выборы в США.

"Эти шаги являются дополнением к действиям правоохранительных органов, о которых сегодня объявило Министерство юстиции, а также к новым санкциям, наложенным Министерством финансов США", - резюмировал Мэтью Миллер.

Напомним Соединенные Штаты Америки ввели санкции против руководства российского пропагандистского канала RT и хакерской группировки RaHDit из-за вмешательства в президентские выборы 2024 года.

Читайте также: Китай решительно выступает против санкций США в отношении связанных с РФ компаний