Госдеп США ввел дополнительные ограничения против россиян, вмешивавшихся в президентские выборы
Государственный департамент США дополнил объявленные Минфином санкции против россиян которые причастны к вмешательству в выборы в США.
Об этом заявил в среду в Вашингтоне представитель Госдепа Мэтью Миллер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
"Госдепартамент сегодня предпринимает три конкретных шага для защиты целостности наших демократических институтов", - отметил Миллер.
Первый шаг
По словам представителя, Госдеп объявляет о введении новой политики в отношении визовых ограничений для определенных лиц. Это касается тех, кто "действует от имени поддерживаемых Кремлем "медиа-организаций", использует эти организации для прикрытия тайной деятельности и является ответственным или соучастником злонамеренных усилий, соответствующих законодательству США". При этом, Миллер отметил, что правительство США не будет раскрывать заранее список россиян, попавших под ограничения.
Второй шаг
Госдепартамент официально определил медиагруппу "Россия Сегодня" и ее дочерние компании РИА-Новости, ТВ-Новости, Ruptly и Sputnik иностранными миссиями, которые де-факто контролируются правительством РФ. В соответствии с американским законодательством, эти организации и лица, которые там работают, должны сообщать Госдепартаменту обо всем своем персонале в Соединенных Штатах, а также раскрывать данные обо всей недвижимости, которой они владеют.
Третий шаг
Госдепартамент объявил о вознаграждении за информацию о потенциальных попытках иностранных государств вмешиваться в выборы в США.
"Эти шаги являются дополнением к действиям правоохранительных органов, о которых сегодня объявило Министерство юстиции, а также к новым санкциям, наложенным Министерством финансов США", - резюмировал Мэтью Миллер.
Напомним Соединенные Штаты Америки ввели санкции против руководства российского пропагандистского канала RT и хакерской группировки RaHDit из-за вмешательства в президентские выборы 2024 года.