Шмыгаль подал в Раду представление о назначении 8 новых министров
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В Верховную Раду, по предложению депутатской фракции "Слуга народа", которая действует на правах коалиции, поступило представление премьер-министра Дениса Шмыгаля о назначении новых министров.
Об этом сообщил постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, информирует Цензор.НЕТ.
Предлагается назначить:
- Вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины, министром юстиции - Ольгу Стефанишину
- Вице-премьер-министром по восстановлению Украины, министром развития громад и территорий - Алексея Кулебу
- Министром аграрной политики и продовольствия - Виталия Коваля
- Министром молодежи и спорта - Матвея Бедного
- Министром защиты окружающей среды и природных ресурсов - Светлану Гринчук
- Министром по делам ветеранов - Наталью Калмыкову
- Министром по вопросам стратегических отраслей промышленности - Германа Сметанина
- Министром культуры и стратегических коммуникаций - Николая Точицкого.