В 7-й день Паралимпиады-2024 украинские спортсмены получили 7 медалей, 4 из которых - золотые
Украинские паралимпийцы завоевали 7 медалей (4 золотые и 3 серебряные) в 7-й соревновательный день.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство молодежи и спорта.
Так пловцы Ярослав Денисенко и Максим Веракса завоевали золото и серебро на дистанции 100 метров вольным стилем в классе S12.
Еще один пловец, Андрей Трусов, принес золото на дистанции 50 метров вольным стилем, установив новый мировой рекорд - 26,38 секунды. Ранее он завоевал три серебра.
Еще одно серебро в активе пловчихи Анны Стеценко на дистанции 100 метров вольным стилем.
Сборная Украины также стала чемпионом в смешанной эстафете по плаванию 4×100 метров вольным стилем. Это достижение Марины Поддубной, Алексея Вирченко, Ярослава Денисенко и Анны Стеценко.
Четвертое золото 4 сентября завоевала Анастасия Москаленко. Она победила в финале толкания ядра, установив новый мировой рекорд - 8 метров.
А дебютантка Паралимпиады в Париже в толкании ядра Мария Шпитковская получила серебряную награду с результатом 12.35 метра, но в другом классе.
Украинской сборной удалось сохранить 7 место в медальном зачете Паралимпиады-2024. У наших спортсменов уже 52 медали, в частности:
- 13 золотых;
- 18 серебряных;
- 21 бронзовая.