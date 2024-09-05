Массированная атака российских дронов: на Житомирщине были взрывы
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Ночной налет российских беспилотников-камикадзе продолжается. В ночь на 5 сентября враг атаковал Украину с северного и южного направлений.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и мониторинговые каналы.
В 3:14 на Житомирщине прогремел мощный взрыв. Ранее ПС ВСУ сообщали о движении ударных беспилотников типа Shahed 131/136 в направлении Житомира.
По информации местных жителей, в городе прогремела серия взрывов.
По состоянию на 6:10 "шахеды" двигались на Сумщине, Черниговщине, Киевщине, Полтавщине, Кировоградщине!
"Повышенная опасность для Миргорода, Белой Церкви, Чернигова, Сум", - сообщили в Воздушных силах.