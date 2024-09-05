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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 621 550 человек (+1200 за сутки), 8624 танка, 17 725 артсистем, 16 869 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

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знищення,ліквідація

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 621 550 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.09.24 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 621 550 (+1200) человек,
  • танков - 8624 (+6) единицы,
  • боевых бронированных машин - 16 869 (+21) единиц,
  • артиллерийских систем - 17 725 (+31) единиц,
  • РСЗО - 1177 (+0) единиц,
  • средств ПВО - 940 (+0) единиц,
  • самолетов - 368 (+0) единиц,
  • вертолетов - 328 (+0) единиц,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 14 658 (+42) единиц,
  • крылатых ракет - 2587 (+7) единиц,
  • кораблей /катеров - 28 (+0) единиц,
  • подводных лодок - 1 (+0) единица,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 24 044 (+37) единицы,
  • специальной техники - 3024 (+10) единицы.

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Ліквідація російської армії 4 вересня

Топ комментарии

  • Qq Qqq f1a4586b
    Минув 3851 день москальсько-української війни.
    105! одиниць техніки та 1200! чумардосів за день.
    Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

    P.s. 621 000!!! це більше, ніж таке місто, як Барнаул, кількість населення якого за 3 роки зменшилась на 11 000 рил.
  • Qq Qqq f1a4586b
  • Орест Гарай
    Кацапи фізично не можуть виконувати наступальні дії на ВСЬОМУ фронті - контингенту в 500 тис. осіб для цього трішки замало. Фронт, насправді, це "очагова" оборона. Те, що малюють на картах як "суцільні лінії оборони" - в кращому випадку нариті трактором траншеї, в яких людей немає тижнями і можна по тих траншеях кілометри пройти, не зустрівши нікого. В т.ч. і в українських укріпленнях. 1000 км - це мільйон метрів. Це треба б було б ВСЕ військо кацапів посадити в окопи тоненькою лінією через кожні 2 метри. Але фактом є те, що на відстані 20-40 км від ЛБЗ знаходиться (займаючи реально оцю 20км полосу шириною і довжиною 750-1000км), вірогідно десь біля 100-150 тисяч особового складу. Всі інші особи контингенту - то тиловики, забезпечення, росгвардія, загородзагони, фсб-шники, резерви тощо.

    Саме тому так важливо слідкувати не за кількістю знищених танків, а за кількістю знищених автомобілів логістики. Хєра зо два забезпечиш 150'000 осіб на площі 15'000 км2, якщо в тебе немає вантажівок. А значить - хєра зо два зконцентурєш війська і понаступаєш. Чи ви думаєте, що ЗСУ просто так витрачає дрона на кожну "буханку"?
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