Общие боевые потери РФ с начала войны - около 621 550 человек (+1200 за сутки), 8624 танка, 17 725 артсистем, 16 869 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 621 550 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.09.24 ориентировочно составляют:

личного состава - около 621 550 (+1200) человек,

танков - 8624 (+6) единицы,

боевых бронированных машин - 16 869 (+21) единиц,

артиллерийских систем - 17 725 (+31) единиц,

РСЗО - 1177 (+0) единиц,

средств ПВО - 940 (+0) единиц,

самолетов - 368 (+0) единиц,

вертолетов - 328 (+0) единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 14 658 (+42) единиц,

крылатых ракет - 2587 (+7) единиц,

кораблей /катеров - 28 (+0) единиц,

подводных лодок - 1 (+0) единица,

автомобильной техники и автоцистерн - 24 044 (+37) единицы,

специальной техники - 3024 (+10) единицы.

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