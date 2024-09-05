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Сгоревшую градирню на Запорожской АЭС придется снести, - Гросси

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Гроссі

Градирня на оккупированной Запорожской атомной электростанции была сильно повреждена пожаром в прошлом месяце. Поэтому, вероятно, ее придется снести.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

"До сегодняшнего дня мы не могли добраться до этой точки, высоко в башне, поэтому мы можем гораздо лучше оценить нанесенный ущерб. Это большое сооружение непригодно для использования в будущем, поэтому его, вероятно, когда-то снесут", - сказал Гросси.

Напомним, что 3 сентября президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси накануне его очередного визита на оккупированную Россией Запорожскую АЭС.

Также смотрите: Гендиректор МАГАТЭ Гросси съездил на Запорожскую АЭС и оценил ситуацию на градирне после пожара. ФОТОрепортаж

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Топ комментарии

  • Urs
    гроссі, а чого не скажеш,з якої причини горіла споруда в якій нічому горіть, там тільки бетон і метал??? ааа... ну да... язик у російській дупі.
  • Gary Grant
    А хто ж її підпалив,козел? Стояв там,обнімався з окупантами. Корєша,***. Гандон.
  • ALEX SUROVV b687956a
    Судя из того что МАГАТЕ в ето время было на ЗАЕС и ее контролировали как они сами писали, Гроси ее и сжег. Раз других предположений он не озвучил. Нужно выставить МАГАТЕ счет и на весь мир напечатать статьи что МАГАТЕ заодно с террористами.
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