Оккупанты обстреляли 7 населенных пунктов Запорожской области. Вечером и ночью били по Никопольщине на Днепропетровщине.
Российские войска за сутки совершили 324 обстрела по 7 населенным пунктам Запорожской области.
Об этом информирует Цензор.НЕТ.
Как сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, враг бил по населенным пунктам из различного вида вооружения. В частности:
- нанес 3 авиаудара по Малой Токмачке;
- атаковал 175 БПЛА различной модификации Гуляйполе, Новоандреевку, Работино, Малую Токмачку, Левадное и Малиновку;
- накрыл 6 обстрелами из РСЗО Гуляйполе, Новоандреевку, Малиновку, Левадное и Работино;
- нанес 140 артобстрелов по территории Гуляйполя, Новоандреевки, Работино, Малой Токмачки, Малиновки, Левадного и Преображенки.
Оккупанты не прекращали и обстрелы Никопольского района Днепропетровщины, сообщил начальник ОВА Сергей Лысак.
"Вечером и ночью агрессор бил по Никопольскому району. Использовал РСЗО "Град", тяжелую артиллерию, дроны-камикадзе.
Под ударом были Никополь, Покровская, Марганецкая, Мировская, Червоногригорьевская громады", - говорится в сообщении.
В результате обстрелов повреждены птицекомплекс и админздание.
"Уже утром россияне снова взялись за террор района. Спасатели уточняют последствия. Обошлось без погибших и пострадавших", - отметил Лысак.