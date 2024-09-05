Бербок заявила, что ее огорчила отставка Кулебы: Мы встретимся снова

Глава МИД Германии Анналена Бербок опечалена отставкой министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы. Она отметила, что мало с кем работала так тесно, как со своим украинским коллегой.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом Бербок написала в соцсети Х.

"Долгие разговоры в ночных поездах, на саммите G7, на передовой, в Брюсселе, перед разбомбленной электростанцией. Есть очень мало людей, с которыми я сотрудничала так же тесно, как с вами, Дмитрий Кулеба. Вы ставите интересы народа своей страны выше своих собственных. Всего наилучшего Вам от всего сердца. Мы встретимся снова, когда мир и свобода наконец вернутся в Украину", - говорится в заметке.

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Напомним, что утром 4 сентября в Верховную Раду Украины поступило заявление от министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы об отставке.

Однако, как рассказала журналист Цензор.НЕТ Татьяна Николаенко, сегодня ВР не рассматривала вопрос об отставке министра иностранных дел Дмитрия Кулебы из-за того, что голосов нардепов от "Слуги народа" могло не хватить, а 12 депутатов от ОПЗЖ покинули сессионный зал и пошли на день рождения к Суркису.