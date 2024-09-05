В Херсоне гремят взрывы

Утром 5 сентября враг обстреливает Херсон.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Суспільне".

"В Херсоне слышны взрывы. В городе и области воздушная тревога не объявлена", - говорится в сообщении.

По информации начальника Херсонской ОВА Александра Прокудина, под вражеским огнем за минувшие сутки оказались Антоновка, Берислав, Бургунка, Красный Маяк, Гавриловка, Токаревка, Томарино, Нововоронцовка, Камышаны, Садовое, Станислав, Золотая Балка, Широкая Балка, Осокоровка, Александровка, Одрадокаменка, Приднепровское и город Херсон.

"Российские военные попали в объекты критической инфраструктуры, башню сотовой связи, админздание и офисное помещение; жилые кварталы населенных пунктов области, в частности 6 частных домов. Также оккупанты повредили газопровод и частные автомобили. Из-за российской агрессии 3 человека получили ранения", - говорится в сообщении.

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