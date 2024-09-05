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Все "Шахеды", угрожавшие Киеву, уничтожены. В столице - без пострадавших и разрушений, - КГВА

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Шахед над Києвом

В ночь на 5 сентября 2024 года оккупанты в очередной раз массированно атаковали Украину с использованием ударных дронов.

Об этом сообщает в телеграм-канале начальник КГВА Сергей Попко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, на территорию Украины вражеские беспилотники начали залетать еще накануне вечером (около 22 часов) с южного и восточного направлений.

"Под угрозой воздушного удара находились практически все южные, северные, восточные, центральные и часть западных областей Украины, в том числе, и Киев. В столице тревогу объявили еще до полуночи и продолжалась она непрерывно более 9 часов", - говорится в сообщении.

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В течение всего этого времени российские дроны, предварительно вроде "Shahed", пытались атаковать столицу. На этот раз на Киев они заходили преимущественно поодиночке, а не группами. Но ни один из вражеских БПЛА своей цели не достиг! Все беспилотники, угрожавшие столице, были обезврежены.

"По данным оперативной сводки на эту минуту, в Киеве - без пострадавших и разрушений. Сейчас столица - без потенциальных воздушных угроз. Но прошу всех киевлян и гостей города быть внимательными и бдительными - атака вражеских ударных дронов в других регионах Украины еще продолжается, и не исключено, что российские дроны могут изменить курс и попытаться атаковать Киев. Поэтому следите за сигналами воздушной тревоги и берегите себя!" - добавляет Попко.

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Топ комментарии

  • Urs
    "чернігівські" ішакєди розвернули на Гомель, пюрер сьогодні не виспався.
  • Магирус
    Не знаю як, але десь читав, що його мали складати на кухнях
  • Виталий 6b40280c
    В Киеве настоящий коллапс из-за тревоги, которая длилась более 9 часов: к общественному транспорту километровые очереди, все как-то пытаются добраться на работу.
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