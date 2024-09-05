Операция Вооруженных сил Украины на Курском участке продолжается более месяца и уже дала результаты. Украина уже захватила более 1300 квадратных километров российской территории, включая газовый узел Суджу. Кроме того, украинские войска создали военную администрацию и накопили бронетехнику для усиления контингента на Сумщине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Telegraph.

Издание отмечает, что достижения ВСУ свидетельствуют об оборонных пробелах в России. Российские войска с недостаточно подготовленными призывниками и эвакуированными городами не смогли эффективно противостоять украинскому наступлению. В то же время, украинские войска не планируют покидать захваченные территории, что делает невозможным прекращение огня и замораживание фронта.

The Telegraph также отмечает, что хотя эти успехи значительно подняли моральный дух украинских войск после неудачного контрнаступления в прошлом году, результаты на фронте еще не соответствуют масштабам достижений.

Операция на Курском участке придала украинским войскам необходимую уверенность и положительный эффект, но дальнейшие успехи будут зависеть от многих факторов.

Издание подчеркивает, что эти достижения помогли сплотить украинских военных вокруг главнокомандующего Александра Сырского, который доказал свою эффективность, хотя и подвергся критике за свою советскую манеру командования и личные связи.

Однако Сырский продемонстрировал себя как достойный преемник Валерия Залужного и получил поддержку от президента Владимира Зеленского.

Операция на Курском участке также подбодрила западных сторонников Украины. Несмотря на отсутствие масштабной эскалации со стороны России, которая не применила тактические ядерные удары или не осуществила разрушение Киевской дамбы, опасения о возможной эскалации остаются.

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В то же время способность Украины удерживать захваченную территорию уменьшила давление на Киев относительно односторонних территориальных уступок.

Однако, как отмечает издание, военные успехи Украины еще не полностью отражены на фронте. Россия продолжает захватывать новые территории, в частности в Нью-Йорке и Межевом, и приближается к захвату Покровска.

Апатия российской общественности и пропагандистские нарративы Путина помогают успокоить население, несмотря на украинские достижения.

Сейчас Украине приходится сталкиваться с проблемами в получении сложного оружия. Хотя США планируют включить ракету воздух-поверхность JASSM в осенний пакет поставок, технические трудности могут задержать их доставку. Германия не одобрила экспорт крылатой ракеты Taurus, а Великобритания не разблокировала использование ракет Storm Shadow против российских целей.

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