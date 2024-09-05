Сегодня ВР уволит Верещук, Кулебу и Коваля и назначит 9 новых министров, - Гончаренко
3 49247
Сегодня, 5 сентября 2024 года, Верховная Рада займется кадровыми перестановками в украинском правительстве.
Об этом сообщил в телеграм-канале нардеп "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.
Все кадровые голосования будут сегодня. Будут уволены Верещук, Кулеба и Коваль.
"И также сегодня будут голосовать за назначение 9 новых министров", - уточнил он.
Как сообщалось, 4 сентября 2024 года, Верховная Рада Украины поддержала отставку нескольких министров.