Активность российских ДРГ в приграничье уменьшилась. Реже вступают в бой, - ГПСУ

Российские захватчики уменьшили активность своих ДРГ в приграничье из-за действий Сил обороны.

Об этом заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ.

"Видим уменьшение активности работы вражеских ДРГ. Но полностью от диверсионной деятельности враг не отказался. Просматривается это и по Черниговщине периодически. Активность значительно снизилась по Сумской области", - отметил он.

Демченко добавил, что если ранее ДРГ, в частности, пытались вступать в бой с Силами обороны или захватить какие-то позиции, то сейчас их деятельность проявляется в минировании местности.

Спикер считает, что активность вражеских ДРГ уменьшилась из-за действий украинских военных в приграничных районах.

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