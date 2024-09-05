БПЛА ночью "нарушили госграницу" Беларуси, их уничтожили, - Минобороны РБ

В Беларуси заявили, что беспилотники "нарушили госграницу" республики.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Минобороны страны.

"Сегодня ночью, 5 сентября, был зафиксирован факт нарушения Государственной границы Республики Беларусь в воздушном пространстве, вероятно, беспилотными летательными аппаратами. Было принято решение об их уничтожении. Своевременными действиями дежурных сил противовоздушной обороны все цели нарушителей были уничтожены", - говорится в сообщении.

В Минобороны заявили, что по данному факту проводится проверка.

Напомним, ранее "Беларускі Гаюн" сообщил, что в городе Гомель прогремели взрывы. Местные заявили о работе сил ПВО по российским "шахедам".

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