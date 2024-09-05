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БПЛА ночью "нарушили госграницу" Беларуси, их уничтожили, - Минобороны РБ

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У Білорусі підтвердили роботу ППО в ніч на 5 вересня

В Беларуси заявили, что беспилотники "нарушили госграницу" республики.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Минобороны страны.

"Сегодня ночью, 5 сентября, был зафиксирован факт нарушения Государственной границы Республики Беларусь в воздушном пространстве, вероятно, беспилотными летательными аппаратами. Было принято решение об их уничтожении. Своевременными действиями дежурных сил противовоздушной обороны все цели нарушителей были уничтожены", - говорится в сообщении.

В Минобороны заявили, что по данному факту проводится проверка.

Напомним, ранее "Беларускі Гаюн" сообщил, что в городе Гомель прогремели взрывы. Местные заявили о работе сил ПВО по российским "шахедам".

Читайте: ВВС Беларуси поднимали в небо истребитель: По меньшей мере 4 "Шахеды" ночью залетели на территорию страны, - "Беларускі Гаюн"

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Топ комментарии

  • Ирина Корзун
    Немає у ******** ніякого державного кордону, як і самої держави. Це провінція рф, тому там може літати все, що завгодно.
  • Panda Freeav
    тобто білоруси спокійно знищують все що до них залітає.. а велике НАТО - то погода не та, то "воно ж ненадовго залетіло", "треба подумать"... все вірно?
  • Валерій Кваша
    Ого, це що в бульбофюрера яйкі міцніші чим в поляків? Чи це ''багатоходовочка'' *уйла?
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