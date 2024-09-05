Эвакуационные поезда со станции Покровск отменены

С 5 сентября больше не будут выезжать эвакуационные поезда из Покровска Донецкой области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе Мирноградской ГВА.

"В связи с осложнением ситуации с безопасностью посадка лиц на эвакуационные поезда со станции Покровск (Донецкая область) отменена", - говорится в сообщении.

Начиная с 5 сентября 2024 года, начальной станцией отправления эвакуационных поездов, которые эвакуируют гражданское население Донецкой области, определена станция Павлоград (Днепропетровская область).

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