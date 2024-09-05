Сутки на Донетчине: оккупанты убили 2 жителей в Константиновке и Курахово

За 4 сентября россияне убили 2 жителей Донетчины: в Константиновке и Курахово.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

Покровский район

В Курахово погиб человек, повреждены 2 частных дома и многоэтажка; также повреждены 2 многоэтажки в Горняке. Под постоянными обстрелами Марьинская, Гродовская и Мирноградская громады.

Краматорский район

В Константиновке 1 человек погиб и 6 ранены, повреждены 10 частных домов, предприятие, админздание, 5 торговых павильонов, 2 линии электропередач и газопровод.

Бахмутский район

В Торецке ранены 3 человека. В Часовоярской громаде повреждены 9 частных домов, многоэтажка и промышленное здание. В Сиверске повреждены 5 домов.

Всего за сутки россияне 13 раз обстреляли населенные пункты Донетчины. С линии фронта эвакуированы 2182 человека, в том числе - 232 ребенка.

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