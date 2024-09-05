Задержан банкир из Харькова, работавший на военную разведку РФ, - СБУ

В Харькове разоблачен агент военной разведки РФ, который работал в украинском банке и готовил обстрелы областного центра.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Мужчина работал на агента РФ, который является гражданином России и также был сотрудником украинского банка. В июле этого года контрразведка СБУ задержала россиянина в собственном доме.

"Расследуя преступную деятельность шпиона, украинская спецслужба вышла на его пособника. Им оказался руководитель отдела еще одного местного филиала популярного банка. По указанию россиянина фигурант разведывал локации украинских защитников, которые привлечены к обороне Харькова. Для этого предатель объезжал территорию города на собственном авто и скрыто фиксировал расположение военных объектов на телефонную камеру", - говорится в сообщении.

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Также злоумышленник собирал для рашистов информацию о местах и последствиях воздушных ударов по городу.

"Полученную информацию он передавал российскому шпиону во время личных встреч, а также с помощью мессенджера. После каждого сеанса агентурной связи предатель удалял все сообщения из анонимного чата. Впрочем, такая конспирация не помогла фигуранту. После разоблачения российского шпиона контрразведка СБУ задержала также его информатора", - отметили в СБУ.

Во время обысков у предателя изъяли мобильный телефон, который тот использовал в разведывательно-подрывной деятельности в пользу РФ.

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Ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Преступные действия россиянина квалифицированы по двум статьям Уголовного кодекса Украины, среди которых - ч. 1 ст. 114 (шпионаж).

Оба фигуранта находятся под стражей. Им грозит от 15 лет заключения до пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.

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