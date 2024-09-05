За сутки на востоке уничтожено более 1100 оккупантов и 25 единиц бронетехники, - ОСГВ "Хортиця"

Силы обороны продолжают наносить противнику потери в живой силе и технике на Восточном направлении

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ОСГВ "Хортиця".

Общие потери российской армии только на Восточном направлении за сутки 4 сентября 2024 года составили:

личного состава - 1102 человека;

танков - 6 единиц;

боевых бронемашин - 19 единиц;

пушек и минометов - 26 единиц;

автомобильной техники - 30 единиц;

специальной техники - 8 единиц;

РЭБ - 1 единица;

ПУ БПЛА - 2 единицы;

укрытий - 112 единиц;

складов ГСМ - 1 единица;

складов боеприпасов - 11 единиц.

"Силы обороны продолжают активными действиями наносить войскам противника потери в живой силе и технике, истощать врага вдоль всей линии боевого соприкосновения", - отмечается в сообщении.

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