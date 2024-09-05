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РФ никогда не отказывалась от переговоров по Украине, но только на основе "стамбульских соглашений", - Путин

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Путін про перемовини

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия якобы никогда не отказывалась от переговоров по Украине.

Об этом он заявил на Восточном экономическом форуме, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

"РФ никогда не отказывалась от переговоров по Украине, но не на основе "эфемерных требований", а на базе согласованных в Стамбуле параметров", - сказал Путин.

По словам диктатора, "Запад и Киев отказались от стамбульских соглашений, чтобы достичь стратегического поражения РФ".

О подробном анализе "стамбульских договоренностей" читайте в материале Цензор.НЕТ.

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Топ комментарии

  • Василь Воробець
    От і все стало на свої місця.Що там і хто там щось підписував з кацапами????
  • Ирина Мороз
    Цієї заяви достатньо, щоб СБУ (якщо було б реальним, а не ручним) зайнялося б діяльністю стамбульських переговорників на чолі з абрахамією.
  • Rostyslav Komarnytsky
    Засунути нема що. 😊 Ніяких "стамбульських угод" ніколи не було. Були спроби певних, схильних до колаборації з кацапами осіб зварганити договірнячок. Але спроби не набули форми міждержавної угоди. Тому так звані "стамбульські угоди" і існують лише у вологих фантазіях пуцина.
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