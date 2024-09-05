РФ никогда не отказывалась от переговоров по Украине, но только на основе "стамбульских соглашений", - Путин

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия якобы никогда не отказывалась от переговоров по Украине.

Об этом он заявил на Восточном экономическом форуме, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

"РФ никогда не отказывалась от переговоров по Украине, но не на основе "эфемерных требований", а на базе согласованных в Стамбуле параметров", - сказал Путин.

По словам диктатора, "Запад и Киев отказались от стамбульских соглашений, чтобы достичь стратегического поражения РФ".

О подробном анализе "стамбульских договоренностей" читайте в материале Цензор.НЕТ.

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