Ситуация на юге после непродолжительного периода относительного покоя снова обостряется, - ОГВ "Таврія"

На южном направлении интенсивность вражеских штурмов и обстрелов постепенно возвращается к предыдущим показателям.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Ми -Україна" заявил спикер ОГВ "Таврія" Дмитрий Лыховий.

"После относительно небольшой паузы на южных направлениях интенсивность штурмовых действий со стороны противника и количество российских обстрелов постепенно возрастают до предыдущих показателей. Это, конечно, относительно низкие показатели по сравнению с Донецкой областью, в частности - с Покровским направлением, но у нас на прошлых неделях было относительное "затишье" в плане вражеских штурмов. Некоторые дни проходили вообще без наступательных атакующих действий противника", - рассказал он.

Читайте также: Херсону пока не угрожают сухопутные штурмы РФ, - ОСГВ "Таврия"