Новости

Путин назвал захват Донбасса первоочередной целью войны

12 33349
Путін про ситуацію в Курській області

Российский диктатор Владимир Путин назвал оккупацию Донбасса первоочередной целью в войне.

Об этом он отметил во время пленарной сессии Восточного экономического форума, информирует Цензор.НЕТ.

"Цель противника заключалась в том, чтобы заставить нас нервничать, суетиться, перебрасывать войска с одного участка на другой, и остановить наше наступление на ключевых направлениях, прежде всего на Донбассе, освобождение (оккупация. - Ред.) которого является нашей первоочередной целью", - цитируют его российские пропагандистские СМИ.

Также читайте: Главная задача - не дать РФ полностью оккупировать Донбасс, - Зеленский

Он также заявил, что РФ никогда не отказывалась от переговоров по Украине, но только на основе "стамбульских соглашений".

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Ruslana 5d33ed85
    BBC:
    Захід не може змінити позицію Путіна щодо України, пише старший науковий співробітник Центру нової американської безпеки, у минулому аналітик ЦРУ Пітер Шредер у статті для https://www.foreignaffairs.com/ukraine/putin-will-never-give-ukraine Foreign Affairs . Тому є лише один варіант припинення війни на умовах, прийнятних для Заходу і Києва, - "перечекати Путіна".
    Схоже, великий і могутній блок НАТО вирішив "перечекати", якщо вже такі статті малюють на ввс, клуб обісраних імпотентів.
  • володимир омельянов
    Коли ти **** фашиська вже здохнеш ,тобі паскуда землі мало ?,в вас варварів найбільша територія в світі і що ніщета і тупість ,тобі гаду хватить метр на півтора землі ,а те в що ти перетворив Донбас це руїна і чорна дира до тієї пори доки на Донбас не прийшов "русский мир" в Донецькій області проживало 4,7 мільйона жителів тепер там і 2 мільйона немає і навряд чи буде.
  • Frol Fedoroff
    і ніяких балачок про денаціфікацію, демілітарізацію. Саме захват теріторий. То про які перемови може йти розмови
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости