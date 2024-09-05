Германия продолжит помогать Украине без "если" и "но", - Писториус

Министр обороны Германии Борис Писториус во время встречи с Рустемом Умеровым заверил в дальнейшей поддержке Украины со стороны ФРГ.

Об этом сообщила пресс-служба посольства ФРГ в Украине, передает Цензор.НЕТ.

"ПВО остается в центре внимания поддержки Германии. В этом году мы поставим системы IRIS-T, включая боеприпасы и "Гепарды". Мы продолжим помогать и после этого - без всяких "если" и "но", - процитировало министра посольство.

Напомним, ранее сообщалось о визите министра обороны Рустема Умерова в Берлин, где он должен был встретиться с немецким коллегой Борисом Писториусом.

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