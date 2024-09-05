Оккупанты утром атаковали с дронов Херсон и Садовое, есть раненые

Утром российские оккупанты в Херсоне с дрона атаковали мужчину, в Садовом под удар российского БпЛА попали три человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Херсонской ОГА.

"В результате сброса взрывчатки с БПЛА 76-летний херсонец получил взрывную травму и осколочное ранение плеча. Бригада "скорой" доставила пострадавшего в больницу для оказания медпомощи", - говорится в сообщении.

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Также утром оккупанты сбросили взрывчатку с дрона в Садовом. Под вражеский удар попали три человека, которые находились возле машины. В результате сброса взрывчатки мужчины, 43, 73 и 42 года, получили контузии и взрывные травмы. Двух мужчин госпитализировали.