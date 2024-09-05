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Президент доверил мне должность в Офисе Президента, - и.о. главы Минветеранов Порхун

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Порхун продовжить роботу в Офісі Президента

И.о. министра по делам ветеранов Александр Порхун перейдет на работу в Офисе Президента.

Об этом он сообщил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Президент доверил мне должность в Офисе Президента. Я продолжу работать в том числе над вопросами и проблемами ветеранов и ветеранок, а также семей погибших Защитников и Защитниц Украины! Честь имею!" - отметил он.

Ранее сообщалось, что в Верховную Раду, по предложению депутатской фракции "Слуга народа", которая действует на правах коалиции, поступило представление премьер-министра Дениса Шмыгаля о назначении новых министров.

На должность министра по делам ветеранов предлагают назначить Наталью Калмыкову.

Читайте: Шмыгаль подал в Раду представление о назначении 8 новых министров

Порхун перейде на роботу в Офіс Президента

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Топ комментарии

  • vigo
    "Хазяін назначіл мєня любімай женой!"(с)Гюльчатай.
  • sasha kozakova
    Цей охфіс резиновий, чи що? Скільки іх там напхалось?
  • Виталий 6b40280c
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