Президент доверил мне должность в Офисе Президента, - и.о. главы Минветеранов Порхун

И.о. министра по делам ветеранов Александр Порхун перейдет на работу в Офисе Президента.

Об этом он сообщил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Президент доверил мне должность в Офисе Президента. Я продолжу работать в том числе над вопросами и проблемами ветеранов и ветеранок, а также семей погибших Защитников и Защитниц Украины! Честь имею!" - отметил он.

Ранее сообщалось, что в Верховную Раду, по предложению депутатской фракции "Слуга народа", которая действует на правах коалиции, поступило представление премьер-министра Дениса Шмыгаля о назначении новых министров.

На должность министра по делам ветеранов предлагают назначить Наталью Калмыкову.

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