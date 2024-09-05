Президент доверил мне должность в Офисе Президента, - и.о. главы Минветеранов Порхун
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И.о. министра по делам ветеранов Александр Порхун перейдет на работу в Офисе Президента.
Об этом он сообщил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Президент доверил мне должность в Офисе Президента. Я продолжу работать в том числе над вопросами и проблемами ветеранов и ветеранок, а также семей погибших Защитников и Защитниц Украины! Честь имею!" - отметил он.
Ранее сообщалось, что в Верховную Раду, по предложению депутатской фракции "Слуга народа", которая действует на правах коалиции, поступило представление премьер-министра Дениса Шмыгаля о назначении новых министров.
На должность министра по делам ветеранов предлагают назначить Наталью Калмыкову.