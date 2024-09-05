В Раде зарегистрировали постановления о назначении 6 министров

Сегодня, 5 сентября 2024 года, в ВР зарегистрированы проекты постановлений о назначении ряда новых министров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ВР.

Так, проектом постановления №12012 предлагается назначить Николая Точицкого на должность министра культуры и стратегических коммуникаций;

Проектом постановления №12013 предлагается назначить Светлану Гринчук на должность министра защиты окружающей среды и природных ресурсов;

Проектом постановления № 12014 предлагается назначить Виталия Коваля на должность министра аграрной политики и продовольствия;

Проектом постановления № 12015 предлагается назначить Алексея Кулебу на должность вице-премьер-министра по восстановлению - министра развития громад и территорий;

Проектом постановления № 12016 предлагается назначить Матвея Бедного на должность министра молодежи и спорта Украины;

Проектом постановления № 12017 предлагается назначить Наталью Калмыкову на должность министра по делам ветеранов Украины.

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Как сообщалось, сегодня ВР уволит Верещук, Кулебу и Коваля и назначит 9 новых министров. Напомним, 4 сентября 2024 года, Верховная Рада Украины поддержала отставку нескольких министров. Также Цензор.НЕТ информировал, что Шмыгаль подал в Раду представление о назначении 8 новых министров.