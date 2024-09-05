Перспектива победы Харрис в США тормозит предоставление $50 млрд кредита для Украины, - Politico

Растущая популярность кандидата в президенты США Камалы Харрис негативно повлияла на перспективы быстрого согласования условий предоставления Украине кредита в $50 млрд.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico.

До выхода Джо Байдена из президентской гонки перспектива президентства Дональда Трампа подтолкнула дипломатов по обе стороны Атлантики отложить разногласия для завершения процесса предоставления кредита до конца года.

В то же время перспектива победы Харрис сняла часть неотложности по этому вопросу. Официальные лица опасались, что Трамп расторгнет кредитное соглашение и сократит помощь Украине. Они считают, что кандидат от Демократической партии вряд ли сделает что-то подобное, и что она на самом деле имеет шанс выиграть президентство.

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Два чиновника ЕС, знакомые с ходом переговоров, сообщили, что раскол между ЕС и США относительно тонкостей предоставления кредита, который будет погашаться за счет прибыли от инвестирования замороженных российских активов, становится все более очевидным.

"Вся идея заключалась в том, чтобы защитить (помощь Украине. - Ред.) от Трампа, но сейчас ситуация с Харрис другая", - сказал один из чиновников.

Кредит был согласован на уровне группы правительств G7 в июне, однако ЕС и США продолжают расходиться во мнениях относительно деталей.

Подавляющее большинство активов, замороженных после полномасштабного вторжения РФ, находится в Европе, поэтому США требуют от ЕС гарантировать, что они будут оставаться замороженными до тех пор, пока Москва не выплатит Украине послевоенные репарации. Таким образом, США не окажутся на крючке выплаты кредита, если активы будут разморожены.

Однако ЕС трудно выполнить это требование, поскольку для этого требуется единодушие, а несколько европейских стран выступают против.

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По данным издания, переговоры между официальными лицами ЕС и США, которые состоялись в понедельник, завершились без договоренностей, потому что американская делегация настаивала на бессрочном замораживании российских активов.

Также запланированная на среду дискуссия между 27 послами ЕС о внесении изменений в санкционные правила была отменена в последнюю минуту из-за неготовности Еврокомиссии, рассказали дипломаты ЕС.

Правила, регулирующие действующие санкции ЕС, которые должны обновляться каждые шесть месяцев, позволяют одной стране размораживать активы, что, по мнению Вашингтона, ставит под угрозу предоставление кредита. Это важно, поскольку США обязаны привлекать Конгресс к любой операции, которая ставит под угрозу деньги налогоплательщиков, что может затянуть процесс за пределы конечного срока, установленного на конец года.

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