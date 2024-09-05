Пакеты помощи, которые проголосовали в США, мы до сих пор ожидаем, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что пакеты помощи от США, которые ранее были проголосованы, идут в Украину очень медленно.

Об этом глава государства заявил в интервью NBC News, передает Цензор.НЕТ.

"Есть позитив, потому что есть решение Конгресса (о предоставлении помощи Украине. - Ред.), но есть и негатив, что все те пакеты, которые были проголосованы, до сих пор мы ожидаем в Украине. С моральной точки зрения - намного легче, принято положительное решение. Это половина работы. Положительное решение помогать Украине. Но есть и негативная сторона, медленно очень идут эти пакеты, медленно идут процессы, к сожалению. Поэтому мы еще не можем усилить полностью тотально наши бригады, чтобы они... я уже не говорю о преимуществе на поле боя против России, потому что у них достаточно техники и средств. Но мы говорим, для того, чтобы все же стоять крепко", - отметил президент.

По словам Зеленского, Украина ожидает все те пакеты, которые были проголосованы.

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