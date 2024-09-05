Именно нехватка дальнобойного оружия привела к операции ВСУ на Курщине, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что именно нехватка дальнобойного оружия в Украине привела к решению начать операцию на территории Курской области РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью NBC News.

"Что касается дальнобойности. Именно эта нехватка дальнобойности заставила нас думать каждую секунду, какая у нас есть альтернатива. Это привело к операции на Курщине. Кстати, успешной операции", - отметил президент.

Сначала Украина ожидала дальнобойное оружие, однако оно было в малой комплектации.

"У нас не хватало этих средств, не очень много дальнобойных ракет и снарядов. У нас было понимание от наших разведок, что Россия планирует делать эту буферную зону. Открыто Путин и его окружение заявляли, что они хотят построить вдоль нашей границы буферную зону, вглубь нашего государства. Мы поняли, что они не остановятся, они сделали прорыв на Харьковщине. Слава богу, мы там смогли их остановить и не дали им оккупировать Харьков. После этого у нас были сигналы, что они могут это сделать на севере - Сумщина, Черниговщина. Для нас это был бы очень серьезный вызов. Они не отказались от этих планов. И тогда мы поняли, что нам нужно провести соответствующую операцию. Чтобы буферную зону делали не они у нас, а мы", - пояснил Зеленский.

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