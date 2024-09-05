Экс-чиновнику Минобороны сообщили о подозрении в небрежном отношении к службе: убытки государства - 1,1 млрд грн, - Офис генпрокурора

При процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генпрокурора бывшему временно исполняющему обязанности директора Департамента госзакупок и поставки материальных ресурсов Минобороны сообщено о подозрении в халатном отношении к службе (ч. 4 ст. 425 УК Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

По данным следствия, военные должностные лица Министерства обороны Украины в условиях военного положения в 2022-2023 годах заключили с субъектами предпринимательской деятельности договоры о поставках для государственных нужд смазочных средств, нефти и дистиллятов для техники специального назначения.

Убытки государства

Подозреваемый в 2022 году безосновательно включил в эти договоры налог на добавленную стоимость. Таким действиями государству нанесен более 1,1 млрд грн убытков.

Сейчас ему избрана мера пресечения.

Досудебное расследование осуществляется следователями ГСУ ГБР.

Напоминается также, что этот экс-чиновник Минобороны подозревается в растрате более 1,7 млрд грн бюджетных средств и препятствовании законной деятельности ВСУ - закупке некачественных бронежилетов по завышенным ценам (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 114-1 УК Украины). Сейчас в уголовном производстве выполняются требования ст. 290 УПК Украины.

Кроме того ВАКС осуществляет судебное рассмотрение уголовных производств по обвинению экс-чиновника в растрате государственных средств и препятствовании законной деятельности ВСУ при закупке некачественных бронежилетов, форменной одежды и другой амуниции на общую сумму почти 1,3 млрд грн.

Правоохранители разоблачили экс-чиновника во взаимодействии с Минобороны.

Фамилии чиновника Офис генпрокурора не называет.