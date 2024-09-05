Операция на Курщине – это превентивный удар, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский назвал операцию Сил обороны на территории Курской области РФ превентивным ударом.

Об этом он сказал в интервью изданию NBC, передает Цензор.НЕТ.

"У нас было понимание, что нам надо сделать. У нас было понимание, что скорее всего, если они прорвут нашу границу на Сумщине, напротив Курщины, мы будем очень долго останавливать, а потом вытеснить их - это надо иметь преимущество в людях и оружии. Не факт, что у нас оно будет. Поэтому мы сделали такой превентивный удар, который разработали как операцию", - пояснил Зеленский.

По словам президента, было несколько вариантов проведения операции на Курщине.

"Если операция пойдет положительно - вот точки, куда мы должны выйти. А если будет более сложной - минимум, который мы должны сделать. Она пошла более успешно. Поэтому мы применили план А", - добавил он.

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