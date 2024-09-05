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Диктатор Путин пригрозил ударами по украинским АЭС

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Володимир Путін

Российский диктатор Владимир Путин обвинил Киев в якобы "ударах" по Курской АЭС и угрожает бить по украинским АЭС.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пропагандистское "РИА Новости", об этом диктатор заявил на пленарном заседании Восточного экономического форума.

Путин назвал "очень опасными терактами удары ВСУ по Курской АЭС" и предложил Европе "представить последствия зеркального ответа".

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"Противник атакой на Курскую область пытался отвлечь РФ от наступления в Донбассе, но у него ничего не получилось", - сказал диктатор.

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Топ комментарии

  • ZoV KobZona
    Это значит, что надо готовиться бить по всем АЭС на параше в пределах досягаемости при западном ветре.
  • Vladyslav Novikov
    Дерзай. Вся Европа от Атлантики до Урала станет безжизненной.
    В чем проблема?
  • Urs
    гроссі ідейку підкинув?
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