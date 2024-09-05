Путину наплевать на Курщину и Донбасс, главная его цель – продолжать войну, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский считает, что российский диктатор Путин просто хочет продолжать войну, поэтому ему безразлично и на Курщину, и на украинский Донбасс.

Об этом он заявил в интервью NBC News, передает Цензор.НЕТ.

"Мы показываем важную вещь. Путин пошел уничтожать нас на Курщине, но показывает, что ему важен Донбасс. Путин вместо того, чтобы все забрать с Донбасса и деоккупировать свою территорию, он этого не делает. Это очень важный момент, который также сработал психологически на российское общество. Что Путину абсолютно плевать на то, что будет с Курском, или что будет с Донбассом. У него впереди только цель - продолжать войну. Он не думает, что с Курщиной. А его общество стало думать, что не такой Путин крепкий, как он об этом говорит. Что не такая сильная у них армия. Что все это ложь, что он проводит просто у нас операцию, а вся армия защищает российскую территорию", - отметил президент.

По словам Зеленского, это не просто операция на территории Украины, поэтому нет тех, кто защищает территорию РФ.

"Поэтому нам и удалось забрать территорию его, контролировать сегодня часть российской территории. Потому что он не защищает, потому что армия не такая крепкая у него. Это не какое-то там СВО, как он говорит, это реальная война. И все свои боевые части он бросил в Украину. Это не операция, это полномасштабная война. Эта операция (на Курщине. - Ред.) это также доказала", - подытожил глава государства.

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