Зеленский об ударе РФ по Полтаве: Ракета летела около 3 минут. Люди не успели спуститься в бомбоубежище

Вражеские ракеты, которые атаковали учебное заведение в Полтаве, летели 3 минуты.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью NBC News, информирует Цензор.НЕТ.

"Еще одна трагедия в Украине... Это был просчитанный удар", - отметил глава государства.

По его словам, многие люди погибли и получили ранения в момент, когда уже спускались в укрытие. Они, по словам Зеленского, не успели спастись.

"Сейчас есть информация, что ракета летела около 3 минут. Люди не успели спуститься в бомбоубежище", - уточнил он.

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Удар РФ по Полтаве

Напомним, что 3 сентября россияне атаковали Полтаву, предварительно, двумя баллистическими ракетами "Искандер-М". Враг попал в учебное заведение и больницу. Частично разрушено одно из зданий Института связи, больница и прилегающие дома.

По состоянию на 4 сентября известно о 53 погибших, более 270 человек ранены.