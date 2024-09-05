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Зеленский об ударе РФ по Полтаве: Ракета летела около 3 минут. Люди не успели спуститься в бомбоубежище

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Обстріл Полтави

Вражеские ракеты, которые атаковали учебное заведение в Полтаве, летели 3 минуты.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью NBC News, информирует Цензор.НЕТ.

"Еще одна трагедия в Украине... Это был просчитанный удар", - отметил глава государства.

По его словам, многие люди погибли и получили ранения в момент, когда уже спускались в укрытие. Они, по словам Зеленского, не успели спастись.

"Сейчас есть информация, что ракета летела около 3 минут. Люди не успели спуститься в бомбоубежище", - уточнил он.

Смотрите: Количество погибших в результате удара РФ по Полтаве возросло до 54, 297 человек пострадало, - МВД. ФОТО

Удар РФ по Полтаве

Напомним, что 3 сентября россияне атаковали Полтаву, предварительно, двумя баллистическими ракетами "Искандер-М". Враг попал в учебное заведение и больницу. Частично разрушено одно из зданий Института связи, больница и прилегающие дома.

По состоянию на 4 сентября известно о 53 погибших, более 270 человек ранены.

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Топ комментарии

  • Erlich Bachman
    І це перший такий випадок, так, ніколи раніше ударів балістикою по Полтавщині не було, нє?
    А якщо було, яка паскуда зібрала натовп? А яка з твоєї когорти зателефонувала кураторам в фсб? ГовнокоМАНДУвач хєров.
  • Олег Іванів 00188d35
    Це адекватний верховний головнокомандувач? Головне твоє завдання дбати про безпеку людей, які довірили тобі свої життя. Чому не перемістив на захід країни чи в Закарпаття військові навчальні центри? Чому замість будівництва бомбосховищ бруківка перекладається? Поїдь до фінів, подивись, як має бомбосховище виглядати.
  • Перехватчик
    Парамедик Ігор Ткачов описує жахливу картину у Полтаві: неякісні китайські турнікети вбили більше людей, ніж врятували. Лікарі були непідготовлені молоді дівчата, їм просто вантажили важких, без рук і ніг, в конвульсіях, вмираючих людей в машини, і вони розгублювалися

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