Рада назначила Сибигу министром иностранных дел
Верховная Рада назначила Андрея Сибигу главой МИД Украины.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.
Решение поддержали 258 нардепов.
Что известно об Андрее Сибиге
На дипломатических должностях начал работать в 1997 году.
В 1997-1998 гг. атташе, третий, потом - второй секретарь Министерства иностранных дел Украины. Также работал первым секретарем МИД.
С 1998-го по 2002 год занимал должности второго и первого секретаря по консульским вопросам в посольстве Украины в Польше.
С 2003-го по 2008-й - занимал руководящие должности в Договорно-правовом управлении (позже - Департаменте) МИД. Был начальником отдела и заместителем директора департамента.
Также Сибига работал советником-посланником посольства Украины в Польше. Был директором Департамента консульской службы МИД.
С 2016 по 2021 год работал чрезвычайным и полномочным послом Украины в Турции.
В мае 2021 года Сибигу назначили заместителем руководителя Офиса Президента. Там он занимался вопросами внешней политики и развития стратегического партнерства.
С 2024 года занимал должность первого заместителя министра иностранных дел Украины.