Атака РФ на Львов: 188 домов повреждено, по меньшей мере 20 квартир уничтожены

Из резервного фонда областного бюджета уже профинансировали 30 миллионов гривен на ликвидацию последствий вчерашней комбинированной атаки по Львову.

Об этом сообщил в фейсбуке председатель Львовской ОВА Максим Козицкий, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, эти средства, вместе с финансовым ресурсом, который выделили из городского бюджета, направят на первоочередные аварийно-восстановительные работы (замена окон, дверей, ремонт крыш), а также на компенсацию за проживание в гостиницах и аренду жилья для людей, чьи дома повреждены или разрушены.

"По последним подсчетам, из-за вчерашней атаки оккупантов, около 200 семей во Львове нуждаются в ремонте жилья или вообще - в новых домах. Большинство из них временно поселились у родственников или друзей, около двух десятков человек обратились за помощью с отселением. Им предложили пожить в модульном городке или в одном из 20 отелей города, которые согласились принять пострадавших. Проживание - бесплатное", - уточнил Козицкий.

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Повреждения различной степени получили 188 многоквартирных и частных домов во Львове.

Существенно повреждены 20 многоквартирных домов.

"По меньшей мере два десятка квартир полностью уничтожены", - добавляет он.

Также по данным ОВА, пострадали два медучреждения, три школы, детсад, художественный лицей и два центра творчества.

Среди домов, которые уничтожило, есть 19 памятников архитектуры.

"Все эти разрушения - последствия атаки тремя "шахедами", двумя ракетами типа "Х-101" и двумя "Кинжалами", - резюмирует глава региона.

Что известно об атаке РФ на Украину 4 сентября 2024 года

Как сообщалось, ночью 4 сентября россияне подняли в воздух 5 стратегических бомбардировщиков Ту-95 мс. Впоследствии стало известно о пусках. Утром оккупанты также подняли в небо МиГ-31К и Ту-22М3. Воздушные силы информировали, что есть угроза для западных регионов. Также стало известно, что из-за российской атаки во Львове горят дома в районе главного вокзала. По последним данным, 7 человек погибли, много раненых. По данным медиков по состоянию на 4 сентября, 11 человек находились в критическом состоянии.

Кроме того, в Кривом Роге прогремел взрыв. Позже стало известно, что враг нанес ракетный удар по объекту гражданской инфраструктуры в Кривом Роге.