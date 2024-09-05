В ходе боевых действий погиб замкомандира 3-го десантно-штурмового батальона, бывший директор Черновицкого областного центра социальных служб Олесь Матвиев
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На войне погиб черновчанин, ранее возглавлявший Черновицкий областной центр социальных служб Олесь Матвиев.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили на Facebook-странице Черновицкого облсовета.
"Он защищал Родину с первых лет российско-украинской войны.
До этого Олесь Матвиев возглавлял Черновицкий областной центр социальных служб для семьи, детей и молодежи, заботился о семьях и детях, попавших в сложные жизненные условия", - говорится в сообщении.
С началом полномасштабного вторжения защитник призвался на службу в 80-ю отдельную десантно-штурмовую Галицкую бригаду ВСУ.