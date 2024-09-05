Удар РФ по Полтаве: Число жертв возросло до 55 человек

В Полтаве возросло до 55 количество жертв ракетного удара РФ 3 сентября 2024 года.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне, об этом заявила секретарь городского совета Екатерина Ямщикова.

Сейчас на месте обстрела спасатели продолжают поисково-спасательные работы.

Удар РФ по Полтаве

Напомним, что 3 сентября россияне атаковали Полтаву, предварительно, двумя баллистическими ракетами "Искандер-М". Враг попал в учебное заведение и больницу. Частично разрушено одно из зданий Института связи, больница и прилегающие дома.

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