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Австрия готова стать площадкой для переговоров между Украиной и РФ, - канцлер Негаммер

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Австрія готова прийняти переговори України та РФ

Канцлер Австрии Карл Негаммер заявил, что его страна готова стать площадкой для переговоров Украины и РФ.

Об этом он сообщил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

"Мы принимаем во внимание заявления российского президента о его открытости к мирным переговорам с Украиной. Любые переговоры должны происходить без предварительных условий и на равных. Австрия будет готова поддержать справедливый и устойчивый мир, основанный на международном праве, и служить площадкой для переговоров как страна, где располагается штаб-квартира ОБСЕ", - отметил он.

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Австрія готова прийняти переговори України та РФ

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