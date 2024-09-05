Зеленский об отказе Монголии арестовать Путина: Уважают убийцу больше, чем международное право

Президент Владимир Зеленский заявил, что Монголия не уважает международное право, поскольку отказалась арестовать российского диктатора Владимира Путина.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил в интервью NBC News.

По словам президента, если Монголия не уважает международное право, то она и принимает Путина. Такие действия являются ответом Монголии на международное право: уважает его она или нет.

"Нет, не уважают. Они Путина уважают больше, чем международное право. Большее уважение Монголии сегодня демонстрируется к убийце, чем к международному праву. К войне, чем к миру", - сказал Зеленский.

В то же время, подчеркнул он, если несколько стран не уважают международное право, то это не означает, что не будет ответственности того или иного человека.

"Потому что большинство стран все равно будут ждать ответственности, и она все равно будет", - подытожил он.

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Визит Путина в Монголию

Монголия признает юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС), который выдал ордер на арест Путина. Ранее в Международном уголовном суде отметили, что Монголия является страной, которая ратифицировала Римский статут. Согласно ему, она обязана арестовать диктатора РФ Путина по ордеру, который выдал суд в Гааге.

Арестовать российского диктатора Монголию призвало и Министерство иностранных дел Украины. В ведомстве напомнили, что Путин является военным преступником.

В свою очередь агентство Bloomberg писало, что российского диктатора Владимира Путина заверили перед запланированным визитом в Монголию, что он не будет арестован за военные преступления по ордеру Международного уголовного суда. Это будет его первый визит в страну, которая ратифицировала Римский статут.

В Европарламенте призвали высокого представителя ЕС Жозепа Борреля отреагировать на поведение Монголии, если она не арестует российского диктатора Владимира Путина.

Впоследствии Монголия объяснила, что не выполнила ордер Международного уголовного суда на арест диктатора РФ Владимира Путина, поскольку зависима от импорта российских энергопродуктов.

Европейский Союз выразил сожаление по поводу того, что власти Монголии проигнорировали ордер Международного уголовного суда на арест Путина.

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