ВР назначила Алексея Кулебу вице-премьером по возобновлению

Сегодня, 5 сентября, Верховная Рада назначила Алексея Кулебу вице-премьер-министром по восстановлению Украины, министром развития громад и территорий.

Об этом сообщил в телеграм-канале нардеп "Голоса" Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.

"За" проголосовали 240 народных депутатов.

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Ранее Рада назначила Сибигу министром иностранных дел, а Стефанишину - вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции - министром юстиции.