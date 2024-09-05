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ВР назначила Алексея Кулебу вице-премьером по возобновлению

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кулеба,олексій

Сегодня, 5 сентября, Верховная Рада назначила Алексея Кулебу вице-премьер-министром по восстановлению Украины, министром развития громад и территорий.

Об этом сообщил в телеграм-канале нардеп "Голоса" Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.

"За" проголосовали 240 народных депутатов.

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Ранее Рада назначила Сибигу министром иностранных дел, а Стефанишину - вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции - министром юстиции.

Топ комментарии

  • Валентин Коваль 7c749467
    Відновлення це як? - перекладання грошеи в своі кармани?
  • Ivan Ivan 9411ab2c
    Так! А як ви здогадались?
  • Nikol Kovalenko
    Завалил работу в одном месте - назначили в другом, ожидая аналогичный результат.
    Кругооборот зеленого ... во власти.
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