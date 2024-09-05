Украина недополучает $15 млрд из-за запрета экспорта украинского ОПК, - "слуга народа" Янченко

Отечественный оборонно-промышленный комплекс чрезвычайно ограничен в доступе к финансам. Экспорт де-факто запрещен, хотя на украинскую продукцию есть большой спрос.

Об этом перед заседанием ВСК по вопросам защиты инвесторов заявила председатель спецкомиссии, нардеп "слуги народа" Галина Янченко, передает Цензор.НЕТ.

За 2,5 года полномасштабного вторжения РФ оборонно-промышленный комплекс Украины сделал огромный скачок и в плане разработок, и в плане производства. Появилось несколько сотен компаний.

"За время полномасштабного вторжения объем производства украинского ОПК вырос в 6 раз. Ни один сектор экономики никогда за время независимости Украины так быстро не рос. Это при том, что сфера ОПК является одной из самых зарегулированных в Украине. Если ВР, Кабмин разрегулирует хотя бы часть из того, что мешает нашему ОПК масштабироваться активнее, то мы будем иметь колоссальные результаты", - отметила Янченко.

Также читайте: Минобороны заключило два контракта с украинскими производителями на 5 миллиардов

Нардеп вспомнила, что министр стратегической промышленности Камышин заявлял, что на сегодня украинский ОПК может производить ежегодно продукции на 20 млрд долларов США.

"Это при том, что украинское государство способно закупить только на $6 млрд. Потому что у нас есть ограниченные расходы. Это означает, что 15 млрд может быть реальный экспорт. Соответственно - валютная выручка. То есть у нас ОПК может выйти на уровень агроэкспорта, IT-услуг и быть реально конкурентным", - подчеркнула глава спецкомиссии.

Ключевым вопросом, по словам Янченко, является доступ к финансам.

"Здесь как раз наш ОПК чрезвычайно ограничен. Запрещен де-факто экспорт, хотя на нашу продукцию есть большой спрос. Это может быть $15 млрд потенциального экспорта. Мешает, например, отсутствие льготных кредитов... Так же есть вопросы и относительно того, как выглядят типовые контракты Минобороны. Когда ограничивается очень сильно доходность. Если для дронов - 25%, для остального производства - около 5-7%. При этом на компании ОПК накладываются штрафы при задержке, штрафы, которые накладываются на авансовые средства и так далее. Как раз вопрос доступа к финансам мог бы дать нашим компаниям возможность закупать более новое оборудование, вкладывать деньги в инновационные разработки и конечно продвигать свою продукцию за границу", - отметила нардеп.

Также читайте: Экспорт избыточного вооружения может принести Украине $2 млрд налоговых поступлений за полтора года, - представители ОПК

Также парламентарий отметила, что де-юре экспорт продукции не запрещен, но де-факто лишь единицы продукции получают возможность быть экспортированными. Это, по ее словам, этот вопрос надо поднять в плане политических решений и политической воли.

"Это должна быть работа проработана с Кабмином и Госслужбой экспортного контроля", - уточнила "слуга народа".

"Если говорить о закупке украинского продукта для Украины за иностранные средства, то здесь есть определенные продвижения. Есть первая страна, которая на это согласилась - это Дания. Но они выделили только $12 млн. То есть мы закупаем на $6 млрд, а это $20 млн. Это ничего, это капля в море. Поэтому критически важно сделать либерализацию экспорта. Разрешить хотя бы часть того, что производится в Украине, того, что не купили, не планируют в следующие полгода покупать государство, позволить это экспортировать. Чтобы у наших компаний была выручка, они могли вкладываться в новацию своего производства, в разработки и т.д.", - добавила она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Война ничего не изменила, предприниматели жалуются на давление правоохранителей, - глава ВСК Рады по защите прав инвесторов