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Закрытый экспорт вооружения вынуждает большинство предприятий ОПК осуществлять релокацию за границу, - "Технологические силы Украины"

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Через закритий експорт озброєння підпрємства ОПК мусять здійснювати релокацію за кордон

Многие предприятия оборонно-промышленного комплекса осуществляют или планируют релокацию за границу, в частности, из-за закрытого экспорта вооружения.

Об этом во время заседания рабочей группы по улучшению инвестиционного климата в оборонной отрасли заявила исполнительный директор ассоциации "Технологические силы Украины" Екатерина Михалко, передает Цензор.НЕТ.

"Мы видим очень печальную тенденцию. Согласно нашему опросу 85% предприятий или уже осуществили релокацию за границу, или планируют ее осуществить. Это абсолютно страшная цифра для нашего ОПК. Потому что очень хочется, чтобы эти компании оставались в Украине. Они хотят осуществить релокацию именно, чтобы не обанкротиться и продолжить производить необходимое оружие для украинского фронта и нашей армии", - подчеркнула она.

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Среди проблем, которые заставляют предприятия осуществлять релокацию, они называют закрытый экспорт.

"Они имеют много избыточной продукции. Продукции, которую государство не может сегодня законтрактовать и они не могут ее продавать на международный рынок, потому что экспорт практически закрыт", - сказала Михалко.

"Вторая причина - это недозагруженность собственных производств из-за отсутствия государственного заказа или отсутствия потребности в их продуктах. Третья причина - это ограничение прибыльности, которое не позволяет вкладывать много ресурсов в разработки. Соответственно ограничивает их рост", - добавила она.

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Топ комментарии

  • Andru 2e3f572d
    Опк може швидко переїхати особливо якесь технологічне, вивіз станки та інженерів та і все а робочих набрав нових... Але і станки можна дешевше купити з аукціонів банкрутів закордоном чим їх перевозити

    Тут питання в іншому що у нас надлишок озброєння але немає грошей в бюджеті щоб їх купити....

    Я знаю де знайти джерело грошей, марафон, скоротити чиновників, це логічно при скороченні населення... ліквідувати всі лишні новостворені органи яких під час війни наплодили., звільнити всіх чиновників яких з окупованих територій тримають... Обмежети максимальні зарплати і виплати... там є майже 25 млрд...

    Ну і корупція та дикі цінах в закупівлі як штори по 7000 в Укрзалізниці чи Укренерго 4 млрд в трубу спустило ні один конкракт не виконаний а керівника просто звільнили і все...
  • piligrim
    "Вони хочуть здійснити релокацію саме, щоб не збанкрутувати та продовжити виготовляти необхідну зброю для українського фронту та нашої армії"... "Друга причина - це недозавантаженість власних виробництв через брак державного замовлення або відсутність потреби у їхніх продуктах"... ніякого дисонансу ці тези не викликають?... може, друге - то перше, а на додаток - бажання держави драти вісім шкур з гусей, недолугість законодавства, бусифікація та брак робітників, проблеми з електрикою та інше?... а може, деяким ця країна нафік не потрібна, а головне - експорт?...
  • Den Li
    щось я не розумію гумору.

    з одного боку в нас не вистачае озброєння. Ми збираємо на дрони, на те на інше. Але воно виявляється є на складах ОПК. Тобто держава його не викуповує, а ОПК - що? Ще *ка до релокації вже належить до іншої держави? Що. Це. За. *йня? Чому важливе озброєння десь на складах?

    з іншого боку нам треба виробляти озброєння для захисту, а не для прибутків. І в цей скрутний час ОПК якимось чином кудись релокується, тому що комусь не вистачає прибутку.

    я препрошую, ніхто не оху*ів?
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