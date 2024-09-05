Румыния подарила Украине систему Patriot
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Президент Румынии Клаус Йоханнис подписал указ о передаче Украине системы ПВО Patriot.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на румынскую службу Радио Свобода.
По данным издания, для передачи Украине системы Patriot необходимо было внести изменения в закон 2017 года, согласно которому Румыния купила 7 Patriot на почти $4 млрд.
В конце августа 2024 года Министерство обороны Румынии направило в парламент законопроект о передаче Украине зенитно-ракетного комплекса Patriot.
Впоследствии это решение поддержало правительство Румынии.
2 сентября решение поддержала верхняя палата парламента Румынии.
3 сентября решение поддержала нижняя палата парламента Румынии.